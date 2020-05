Sind wir immun, wenn wir bereits Corona hatten?

Zu früh gefreut?

Katrin Holenstein ist Mitarbeiterin in der Kommunikation des Bundesamts für Gesundheit. Und sie muss uns enttäuschen:«Die Frage, ob man nach einer Infektion immun ist, ist noch unklar. Die Forschung arbeitet weltweit daran, dass zu klären.» Und auch die WHO stellt klar, es gäbe nach wie vor keinen Beweis für die Immunität. Moment mal, wie bitte? Ist die ganze Geschichte etwa an den Haaren herbeigezogen? Die Swiss School of Public Health hat es sich zur Aufgabe gemacht, das herauszufinden. Bis im Oktober 2020 will sie 25.000 Personen testen und so herausfinden, ob – und falls ja, wie lange man gegen Covid-19 immun ist, wenn sich bereits Antikörper gebildet haben. Kurzum: Wissen tun wir es bisher nicht.

Ausserdem gab es kürzlich mehrere Fälle in Asien, bei denen Menschen nach ihrer Heilung vom Virus erneut positiv getestet wurden! Das Problem an der Sache: Stellt sich die Resistenz gegen Corona als Blödsinn heraus, würde auch eine Impfung nicht weiterhelfen.