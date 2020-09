Wieder mal völlig unterschätzt im Corona-Game: Seife.

Laut einer Abhandlung, die von den Ärzten Sheraz Shafi Malik und Shahbaz Shafi Malik in der medizinischen Fachzeitschrift Annals of the Royal College of Surgeons of England veröffentlicht wurde, helfen auch Wasser und Seife gegen dieses Problem.

Schäumt eure Brillengläser einfach mit Seife ein und wascht sie gründlich mit warmem Wasser. Danach müsst ihr die Gläser vollständig an der Luft trocknen lassen. Seife hinterlässt «einen dünnen Tensidfilm, der bewirkt, dass sich die Wassermoleküle gleichmässig in einer transparenten Schicht ausbreiten». Dadurch beschlagen die Gläser nicht mehr.