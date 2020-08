So schön bunt schützen sich die Stars

Katie Holmes hat uns in der Vergangenheit schon mit so manchem Trend aus den Socken gehauen: Sie hat den «Bradigen» revolutioniert und zerrissene Jeans wieder ins Denim-Game gebracht. Klar, dass sie nun auch in Sachen Mundschutz nichts dem Zufall überlässt. Ob sie hier gerade zu einem Lunch-Date unterwegs ist oder auf Shopping-Tour geht? Eigentlich unwichtig. Unser Augenmerk liegt vielmehr auf ihrer verspielten Maske, die (bei genauerem Hinsehen) ein blau-violettes Blümchenmuster hat und perfekt mit dem klassischen Alltagslook aus Jeans und weissem Top harmoniert.