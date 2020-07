Diese Accessoires verschönern Garten und Picknick

Hängen im Hängesessel

Damit es im Garten maximal gemütlich wird, darf es natürlich nicht an Sitzgelegenheiten fehlen. Doch neben die schöne Gartenlounge einen stinknormalen Stuhl aus dem Haus platzieren? Nein, danke. Lieber montieren wir einen Hängesessel in den Baum oder an die Decke. Der verträgt bis zu 100 Kilo und verwandelt den Garten in eine paradiesähnliche Idylle. In Kombination mit ein, zwei Kissen und einer Kuscheldecke umso mehr.