Picknickliebling: Schnell, schneller, Pfannenbrot

300g Mehl (gerne auch Vollkorn)

200ml Wasser (für eine nicht-vegane Variante auch mit Milch oder Joghurt sehr fein)

1 TL Backpulver

1 TL Salz

1 EL Olivenöl

Wer mag: Gewürze, Zwiebeln, Oliven oder Speck

3, 2, 1 Brot in die Pfanne:

1. Alles in einer Schüssel zu einem glatten, weichen Teig verkneten.

2. Zehn Minuten ruhen lassen.

3. In einer beschichteten Pfanne das Öl erhitzen. Teig in ungefähr acht Portiönchen teilen und sie nacheinander bei mittlerer Hitze von beiden Seiten backen. Der Teig kann klebrig sein, deshalb klappt das Ganze am besten, wenn man einen Löffel Teig nimmt, ihn in die Pfanne wirft und beim Wenden mit dem Pfannenwender platt drückt.