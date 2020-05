Ist Flower Focaccia das neue Banana Bread?

So legt man sein Insta-Beet an:

Die Hefe in lauwarmem Wasser auflösen, den Zucker unterrühren und zehn Minuten gehen lassen.

Mehl, Hartweizengriess, Salz und Olivenöl in eine Schüssel geben, mit dem Hefe-Mix vermischen und zu einem Teig verarbeiten. Den so lange kneten, bis er nicht mehr klebt.

Ein bisschen Olivenöl in einer Schüssel verteilen, den Teig dort einrollen und abgedeckt an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen.

In der Zwischenzeit den Ofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen und Olivenöl auf einem Backblech ausstreichen.

Nun den Teig mit den Fingerspitzen gleichmässig darauf ausbreiten – wichtig: nicht ausrollen!

Wildkräuter, Wildblumen und Gemüse waschen und trocknen.

Die Focaccia damit belegen, bis der florale Kopf raucht.

Tipp: Die Deko, vor allem aber auch Grösseres wie Rosmarinzweige, gut mit Öl einreiben, so werden auch Kräuter schön kross und man können anschliessend mitgegessen werden.

Alles 25 - 30 Minuten im Ofen backen.

Die Ernte: abkühlen lassen, mit dem groben Salz bestreuen und fotografieren. Wer es übers Herz bringt, serviert das Kunstwerk.