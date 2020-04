Wer die Emotionen nicht im Griff hat, hat unter Umständen ins Klo gegriffen

Fest steht: Ob man es zugeben will oder nicht, die Stresshormone tanzen derzeit wilder. Seite an Seite mit Adrenalin und Angst. Sei es, weil man um die eigene Gesundheit fürchtet, um die der Liebsten bangt, weil man seit Wochen die immer gleichen Gesichter vor sich hocken hat (ob man die noch mag oder nicht, spielt keine Rolle) oder weil man sich einsam fühlt. Die Situation ist belastend. Laut Herbert Grönemeyer heisst der Mensch Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt – und weil er kreativ wird. Er neigt zu Übersprungshandlungen. Und hüpft so postwendend auf einen süssen Kandidaten, der einen in den Arm nimmt.

Aber tut er das auch noch, wenn alle Bars geöffnet haben und Bier mit den Boys verlockender klingt als Bärlauch sammeln? Was, wenn einer Hummeln im Arsch hat, das Gegenüber aber lieber lesend im weichen Lieblingsstuhl hockt? Wenn der eine gern verreist und der andere lieber zu Hause bleibt? Wenn der eine Geld für Wochenendtrips hat und der andere nicht? Wenn der eine zuverlässig an Verabredungen festhält und der andere mehr im Moment lebt und öfter was dazwischen kommt? Wenn man endlich Freunde und Familie des andern kennenlernen kann und die nur latent sympathisch findet? Wenn der andere nicht genug Swag für die eigene Gang hat? Wenn man Kompromisse machen muss? Dann platzt die gemütliche Kuschel-Blase. Damit muss man rechnen. Just saying.