Match gelandet – und jetzt? Darf man noch daten?

Zusammen ist man angeblich weniger allein. Da liegt der Gedanke, virtuell mit jemandem anzubandeln, natürlich nahe. Schliesslich kennt man die Netflix-Mediathek inzwischen so gut wie das kleine Einmaleins und die Storylines der Lieblingsbücher in- und auswendig – von den Anekdoten sämtlicher Freunde und Familienmitglieder ganz zu schweigen. Da muss neuer Input her. Von einem, dessen Beziehungsstatus ebenfalls «gelangweilt, ledig, sucht» seufzt. Instagram, TikTok und Houseparty müssen jetzt zusammenrücken, auf dem Smartphone-Bildschirm wird Platz für eine Dating-App geschaufelt. Auf denen ist nämlich gerade die Hölle los, die sind Club, Bar und Seelsorge in einem. Wer sucht, der findet dort. Aktuell so easy wie nie. Also wird geswiped, bis der Daumen glüht.

Nö. Nö. Nö. Joa. Nö. Nö. Hmm. BOOM!