Warum haben wir eigentlich Schluckauf?

Ich sitze seelenruhig im Kinosaal, mache es mir mit einer Tüte Popcorn bequem und plötzlich – hicks. Oops, das war jetzt peinlich. Hicks. Oh, gleich nochmal. Hicks. Wieso hört das denn jetzt nicht auf? Die Leute werden leise, gleich fängt der Film an. Hicks. Na toll. Immer in den ruhigsten Momenten, in denen wirklich jeder zuhört, kriege ich Schluckauf. Aber woher kommt der überhaupt?