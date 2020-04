So gehts:

Instantkaffee, Zucker und heisses Wasser in eine hohe Schüssel geben. Mit dem Schwingbesen oder Handmixer mit richtig Schmackes aufschlagen – bis der Kaffeeschaum fest und glänzend ist. Das kann schon mal fünf Minuten dauern.

Eiswürfel in die Milch werfen und den cremigen Kaffeeschaum darauf verteilen. Die Mengenangaben können je nach Geschmack variieren, da muss man ein bisschen experimentieren.

Dann gerne die Instagram- oder TikTok-App öffnen und losshooten. Cheers und happy Likes!