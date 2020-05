Nichts ist verstörender als Pattinsons Nudel

Robert Pattinson lümmelt in seinem Londoner Airbnb rum. Mit strähnigem Haar, einem glitzernden Proleten-Python-Hemd von Dior, der Blick leer und ein bisschen irr. Alles wie immer eigentlich. Für das Cover des Magazins GQ hat er sich selbst im Spiegel fotografiert, der Rest des Editorials zeigt perfekt inszenierte Bilder aus der Quarantäne. Das Lotterleben in der Drehpause eines immer irgendwie verlottert aussehenden Schauspielers – manchmal hängt er mit Bierflasche auf der Couch, dann wieder trägt er eine Schüssel durchs Zimmer. Neben Haferflocken mit Proteinpulver verhilft ihm Thon mit Tabasco – direkt aus der Dose – zur Batman-Figur, die er nach dem Lockdown schliesslich wieder braucht.

Richtige Teller mit ansehnlichem Inhalt sind für Pattinson in etwa so überflüssig wie eine charismatische Ausstrahlung. So weiss er auch, worauf die Welt gewartet hat: ein Fast-Food-Nudelgericht to go. «Wie macht man Pasta, die man in der Hand halten kann?», fragt er im Facetime-Interview mit GQ-Autor Zach Baron. Ja, wie?