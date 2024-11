Neben dem offenen Schopf zählt er momentan nämlich zur meist fotografierten Frisur unter den Modebegeisterten. Was das ist? Ganz einfach ein tief im Nacken zusammengebundener Dutt. Was in 98 Prozent der Fälle mit einhergeht, ist der Mittelscheitel. Statt den Fokus auf die Walle-Walle-Mähne zu setzen, räumt der Low Bun die Bühne nämlich für Statement-Kleidung und Ohrringe frei.