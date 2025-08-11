4. Basilikum

Es verleiht Pasta, Pesto und Pizza den unwiderstehlichen Geschmack und lässt uns von den letzten Italien-Ferien träumen. Auch wenn es nicht ganz so stark gegen depressive Verstimmungen wirkt wie Johanniskraut, hilft Basilikum gegen Traurigkeit und Gefühle der Leere und Antriebslosigkeit. Es hebt die Stimmung und sorgt für eine positivere Grundhaltung. Und nicht ganz nebensächlich: Das grüne Blattkraut ist ein natürliches Aphrodisiakum!