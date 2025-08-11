«Esst euer Gemüse, Kinder!» Wir sind mit dem Wissen aufgewachsen, dass grüne Lebensmittel besonders gesund sind für unseren Körper. Neben Federkohl, Sellerie und Brokkoli sind aber auch bestimmte Kräuter mit Stoffen vollgepackt, die sich positiv auf unser Gemüt auswirken. Und weil wir nicht dem Herbstblues verfallen wollen – her damit!
1. Johanniskraut
Die antidepressive Wirkung dieses Heilkrauts ist schon lange bekannt – ganz egal ob als Tee, homöopathisch oder in konzentrierter Form eingenommen. Verschiedene Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass wichtige Neurotransmitter im Gehirn aktiviert werden. Das hilft neben psychischer Niedergeschlagenheit auch gegen körperliche Müdigkeit. Aber Achtung: Nehmt ihr bereits rezeptpflichtige Medikamente gegen Depressionen, solltet ihr vor einer zusätzlichen Behandlung mit Johanniskraut zuerst euren Arzt um Rat fragen!
2. Thymian
Das Kraut aus der Provence ist bei vielen Tomatengerichten das Tüpfelchen auf dem i. Bei Erschöpfung, Stress oder Schlaflosigkeit soll es ebenfalls helfen. Dank des enthaltenen Lithiums hat es antidepressive Eigenschaften und unterstützt die Produktion von Serotonin (unserem körpereigenen Glückshormon). Thymian-Tee regt den Geist an und beruhigt die Nerven.
4. Basilikum
Es verleiht Pasta, Pesto und Pizza den unwiderstehlichen Geschmack und lässt uns von den letzten Italien-Ferien träumen. Auch wenn es nicht ganz so stark gegen depressive Verstimmungen wirkt wie Johanniskraut, hilft Basilikum gegen Traurigkeit und Gefühle der Leere und Antriebslosigkeit. Es hebt die Stimmung und sorgt für eine positivere Grundhaltung. Und nicht ganz nebensächlich: Das grüne Blattkraut ist ein natürliches Aphrodisiakum!
4. Rosmarin
Auch das soll uns bei geistiger Erschöpfung wieder Antrieb geben. Als ätherisches Öl regt es den Geist an und wenn ihr es nach dem Duschen auf die Fusssohle reibt, aktiviert es den Kreislauf und sorgt für einen Kick-Start in den Tag.
5. Dill
Das beliebte Gewürz für Gurkensalat ist reich an Tyrosin, das die Bildung von Dopamin anregt, was uns wiederum mit Glücksgefühlen überschwemmt. Ausserdem hilft es gegen Schlafstörungen und wirkt anregend bei Appetitlosigkeit.