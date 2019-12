Katie Holmes fällt ins Loch

Nervliche Zerreissprobe: Diese Jeans sind zurück

Keine Sorge, Katie Holmes gehts so gut wie ihre Bluse sauber ist. Das einzige, was an ihr kaputt ist, ist die Hose. Macht das den Look unordentlich? Nö, überhaupt nicht. Wer beim Gedanken an zerfledderten Denim dennoch akute Fluchtreflexe verspürt, dem sei gesagt: Die Ripped Jeans ist gekommen, um chic zu bleiben.