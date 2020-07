Warum wollen plötzlich alle den Lolita-Look?

Optisch zurück in den Kindergarten

Ein anderer weiser Mensch hat einst gewusst: «Kleider machen Leute.» Und Kleider machen unsere Mood. Die logische Konsequenz? Wir ziehen uns wieder an wie in den guten, alten Zeiten. Blumen-Prints? Her damit! Bucket Hats? Immer ran! Quietschiger Nagellack? Am besten auf jedem Finger ein anderer. Jap, wer sich auf Instagram von Profil zu Profil scrollt oder mit hungrigen Augen durch die einschlägigen Geschäfte streift, der fühlt sich schnell wie damals im Süssigkeitenladen, auf der Pirsch nach der perfekten bunten Tüte. Da warten Puffärmel in Apfelring-Grün, klitzekleine Taschen in Himbeer-Bonbon-Pink und Kleidchen in den zartesten Brausepulver-Farben.