Das bedeutet es, als Erwachsener an ADHS zu leiden

Was passiert im Gehirn von Betroffenen?

Die exekutiven Funktionen funktionieren bei Menschen mit ADHS nicht ausreichend. Sie sind dafür zuständig, dass wir uns an bestimmte Situationen anpassen können. Sie helfen uns, vorausschauend zu planen, Ziele und Prioritäten zu setzen – und auch Impulse und Emotionen zu steuern. Im Alltag werden wir schliesslich dauerhaft mit einer Flut an Informationen überschwemmt. Unser Gehirn hemmt die allermeisten von Ihnen, so dass wir uns auf gewisse Dinge konzentrieren können. Und wenn dieser Prozess nicht oder nur eingeschränkt funktioniert, bringt das natürlich Probleme mit sich.