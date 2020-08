Im Kindergarten durfte man früher hauptsächlich spielen, mit der ersten Klasse fing dann der sogenannte «Ernst des Lebens» an. Ist das auch heute noch so?

Es ist auch heute noch ein grosser und wichtiger Schritt. Der Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse ist allerdings nicht mehr so abrupt wie etwa vor 20 Jahren, sondern verläuft fliessender. Der Kindergarten ist heute ins Schulsystem integriert, gehört zur Primarschule und übernimmt die wichtige Aufgabe, das Kind optimal auf die Schule vorzubereiten.