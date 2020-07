Voilà: Kleider mit dem perfekten Mass an Nacktheit

Es gibt Kleider, die haben ein Geheimnis. Was da im Kopf des Betrachter hängen bleibt, ist der letzte Moment. Wenn die Trägerin den Raum verlässt. Das Kleid des Sommers, dessen zarte Bande derzeit quer über Instagram flattern, vermittelt nämlich von vorne Business und von hinten ... Party? Sinnlichkeit? Stärke? Nicht umsonst heisst es «jemandem den Rücken stärken», «jemandem den Rücken freihalten». Unser Rückgrat macht uns aus, es hält uns in Position. Ein Kleid, das die Wirbelsäule freilegt, flüstert «Okay, Ladies, Now Let's Get in Formation» – und wagt dabei etwas. Zeigt auf subtile Art und Weise ein höchsterotisches Körperteil und die, die drin steckt, macht es verletzlich. «Jemandem das Rückgrat brechen» bedeutet nichts Gutes. Aber sehen wir es so: Nur wer Schwäche zeigen kann, ist wirklich stark.