Kleider und Tops, die man easy ohne BH tragen kann

Ihr sperrt euer Velo auf, das Kleid klafft und der Mensch am Ständer nebenan (Veloständer selbstredend) staunt nicht schlecht? Ihr dreht euch ruckartig um und das Kleid ist zu langsam? Yep, the struggle im Slipdress is real. Eine reale Tatsache aber ist auch, dass BH-Träger so manchen Look versauen. Drum: Das Slipdress sollte einen nicht allzu tiefen Ausschnitt haben, der nicht bei jedem Bücken den Bauchnabel freilegt, und unter den Achseln so gut sitzen, dass ein Side-Boob-Malheur gar nicht erst passieren kann.

Bei extrem weiten Kleidern ist es vielleicht gar nicht so dumm, in der Umkleide ein bisschen darin herumzuhampeln und zu testen. Wem sich das Kleid dennoch einen Hauch zu sehr bewegt, kann man es mit Haarspray bändigen: Sprüht man davon auf die Haut, bleiben leichte Stoffe daran haften. Euer Problem ist eher, dass sich unterm Satin-Slipdress die Brust so stark abzeichnet? Es gibt Kleider mit doppelt verstärktem Brust-Bereich, die wie ein Weichzeichner wirken.