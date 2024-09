Seit wann rasieren sich Frauen eigentlich die Achseln?

An keiner anderen Körperstelle entfachen so wenig Haare, so viel Diskussionsstoff wie unter den Achseln. Die meisten mögen es heutzutage noch immer kahlrasiert, die Rebellen unter uns sehen aber keinen Grund darin, sich die Härchen abzurasieren. Vor allem nicht für andere. Sind wir plötzlich anti-feministisch, wenn wir uns weiterhin rasieren? Fangen wir mal von vorne an …