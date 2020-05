Wenn das Nachthemd ein Doppelleben führt

Hirn aus, Kleid an

So einfach ist die Rückkehr ins normale Leben nämlich nicht. Früher, da hatte man Angst, was zu verpassen. Doch der Mensch gewöhnt sich an alles, auch an einen globalen Lockdown ohne Termine, Dates und anständige Hosen. Ohne einen kneifenden Bund, ohne zwickenden Schritt. Darf man wieder machen wie vorher, ist es auch nicht recht. Jetzt wieder mit Jeans ins Restaurant? Ein T-Shirt finden, das zum Rock passt? Panik!

Halt, Stopp! Rewind! Statt wie Oma früher den Nachttopf, schnappt man sich jetzt die Handtasche, wenn man aufsteht. Dann wirft man das Nightgown Dress über, wie man auf neudeutschem Denglisch so schön sagt, und schwebt über die Türschwelle. Das Nightgown Dress ist kein schnödes Nachthemd – mit Volants, Schnürungen, Biesen und abgesteppten Falten sehen wir darin aus wie stoffgewordene Zuckerwatte in Weiss, Pastell oder mit Blümchen. Feminin, nostalgisch und wahnsinnig schnell und gut angezogen. Und kommt jemand mit einem cremigen Gelage um die Ecke, dann darf man sich laben, als wäre es das letzte Mahl. Unter das hyperweite Nachthemd 2.0 passt nämlich alles und jede*r – egal ob hungrig oder mit Foodbaby. «Eng», was war das noch mal?