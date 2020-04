Vermeidet diese Fehler beim Bauchmuskeltraining!

Sit-ups

Hier gehen die ersten Ausführungen meist noch reibungslos über die Bühne. Sobald die Muskeln aber anfangen, zu brennen, fällt man schnell und ohne es zu merken ins Hohlkreuz. Dann erledigen nicht mehr eure Bauchmuskeln die Arbeit, sondern die Hüften. Ergo: Euer Sixpack geht flöten. Wie ihr diesen Fehler vermeidet? Aktiviert eure Bauchmuskeln bereits vor den Sit-ups: Legt euch auf den Rücken und winkelt die Beine an. In dieser Position drückt ihr den Rücken in den Boden und spannt eure Bauchmuskeln richtig fest an. Dann richtet ihr euch langsam auf und achtet dabei immer auf eure Haltung.