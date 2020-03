Die J.Lo-Challenge ermutigt zu mehr Selflove

Selflove, nicht Selfstress

Also, nochmals von vorne. Vor etwa zwei Wochen postete J.Lo das Bikini-Selfie auf Instagram und schrieb darunter: «Relaxed and recharged». Darauf zu sehen: ihr durchtrainierter Body mit stahlharten Abs. Die Fitness-Influencerin Maria Kang nahm das Bild als Inspiration. Aber statt Frauen dazu zu bringen, unerreichbaren Zielen hinterher zu eifern, rief sie dazu auf, stolz auf den eigenen Körper zu sein (so, wie er ist) und ebenfalls ein Bikini-Selfie à la J.Lo zu posten – sozusagen aus der eigenen Komfortzone auszubrechen. Es geht bei der Challenge nicht darum, makellos auszusehen, sondern um die Macht des weiblichen Körpers – ganz unabhängig von Alter und Form. Neben dem Hashtag #jlochallenge schrieb Maria Kang unter ihr Bild: