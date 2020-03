Das hilft gegen nächtliche Wadenkrämpfe

Gerade noch träumt man sich zu Harry Styles/Robert Pattinson/Jason Momoa in die Laken (hier gehen die Vorlieben der Redaktion auseinander), neigt sanft den Kopf, während der Angebetete zum Kuss ansetzt und plötzlich – boom – liegt man hellwach und mit schmerzverzerrtem Gesicht im Bett und versucht den aktuellen Wadenkrampfs unter Kontrolle zu bringen. Bye-bye Harry, Robert oder Jason – hi, nervtötender Schmerz. Wo kommst du jetzt eigentlich so plötzlich her?