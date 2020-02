Warum wir jetzt auf Erbsenmilch schwören

Proteine, Calcium und wenig Kalorien

Doch nicht nur in puncto Verträglichkeit überzeugt die Kuhmilch-Alternative: Ihr Gehalt an Calcium und Proteinen ist erstaunlich. In der tierfreien Ernährung mangelt es oft an diesen beiden Stoffen, doch die Erbsenmilch liefert Omega-3-Fettsäuren und genau so viel Eiweiss wie herkömmliche Kuhmilch. Ein ungesüsstes Glas der veganen Milch enthält nur 75 Kalorien, fettreduzierte Milch etwa 86 Kalorien. Das hat noch keine der pflanzlichen Milchsorten bisher geschafft.