Kakerlaken-Milch ist das neue Superfood

Warum zur Hölle sollten wir Brutflüssigkeit einer Kakerlake trinken?

Wirklich appetitlicher macht es die Tatsache, dass wir nicht wirklich eine Kakerlake, sondern nur ihr Sekret herunterschlucken sollen, auch nicht. Also warum die Hafermilch im Kaffee gegen die von unbeliebten Schädlingen eintauschen? Grund für den Hype sind die in der Flüssigkeit enthaltenden Protein-Kristalle. Mit einem Glas Kakerlaken-Milch würden wir rund dreimal so viel Proteine, einen Haufen Aminosäuren und andere wichtige Nährstoffe wie Eisen, Zink und Calcium aufnehmen – praktisch.