So waschen wir richtig

Bevor man lästige Zettelchen aus dem Bikini herausschneidet, sollten wir zumindest einen kurzen Blick auf die Waschanleitung werfen. Die gibt uns die ideale Methode in der Regel vor. Wer auf Nummer Sicher gehen will, wäscht seinen Badi-Begleiter höchstens auf 30 Grad – entweder mit der Hand oder in einem Wäschenetz in der Maschine. Bei Letzterem sollte aber unbedingt ein Schonwaschgang mit einer möglichst geringen Umdrehungszahl und ohne Schleudern gewählt werden.