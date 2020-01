3 Wege, Zöpfe so seriös zu tragen, wie wir es sind

Richtig, auch bei Max Mara schwört man in der Kollektion für Frühjahr/Sommer 2020 auf Anzug zum Zopf, setzt aber noch eins obendrauf: Tiefdunkle Lippen in Beeren- oder gar Brauntönen lassen keinen Zweifel daran, dass ihr euer Leben auf der Reihe habt und über den Vergleich mit Lolita nur müde lächeln könnt. Thank you, next.