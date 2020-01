Zendaya hebt Power Dressing auf eine neues Level

Im Crop Top an die Macht

Als hätte man ihn ihr auf den zierlichen Leib gegossen, umhüllt der gleissende Panzer ihren Oberkörper – wappnend gegen alles, was da kommen mag. Die Rede ist nicht von Wonder Woman oder Kriegerprinzessin Xena. Nein, wir sprechen von «Euphoria»-Star Zendaya, die mit ihrem Auftritt an den Critics' Choice Awards dem Begriff «Power Dressing» eine völlig neue Bedeutung verliehen hat. Frau trägt jetzt nicht mehr nur Blazer oder Harness, sondern Rüstung. Und das ohne was drunter. Gerne in Pink. Wir sind stark, ja, aber immer noch feminin. Wer glaubt, dass das nicht zusammengeht, der sperrt nun bitte die skeptischen Äuglein auf.