Kerry Washington trägt einen seidenen Rock, dazu einen Blazer, der offen steht. Darunter spannen sich strassbesetzte Riemen über den athletischen Körper. Ihr Golden-Globe-Look ist sexy, er ist gewagt, weil nackt. Wäre der Blazer weg, was wäre dann? Da wären vermutlich sehr schöne Brüste. Aber auch ein luxuriöses Geschirr. Hat es hinten einen Haken? Kann man die Schauspielerin anleinen? Bei so manchem Betrachter mag es rotieren im Köpfchen. Auch, weil der Look ohne das schimmernde Beiwerk nur halb so spannend wäre. Einfach nur Nacktsein kommt nicht an eine kleine, aber feine Bondage-Fantasie ran. Kerry Washington trägt ein «Harness» auf dem Red Carpet und ist damit in guter Gesellschaft.