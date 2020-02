Manchmal ist man in einem kreativen Loch. Dort ist alles dunkel und leer. Im Kopf herrscht eine unangenehme Totenstille. Das einzige, was wir hören, ist der Ohrwurm eines Songs aus irgendeiner Playlist, die wir irgendwann, in kreativer Höchstform erstellt hatten. Da flogen uns Interpreten und witzige Playlist-Namen einfach so zu. Aber wie kriegen wir bloss diesen Reichtum an Ideen in unseren Kopf zurück? Mit Technik. Genauer gesagt Kreativitätstechnik.