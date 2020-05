Einmal den Badeanzug von J.Lo und Kaia, bitte!

Kauft schon mal neue Sonnencreme, stellt den Rosé kalt und holt den Picknickkorb vom Estrich! Am 8. Juni öffnen die Badis wieder ihre Tore und bis jetzt scheint das Wetter mitzuspielen. Das einzige, was dann noch fehlt: Das perfekte Outfit, um von nun an statt vor dem Fernseher auf dem Strandtuch wegzudösen. Die Anforderungen: Er sollte beim Hechtsprung ins Wasser nicht verrutschen, uns nicht blasser aussehen lassen, als wir ohnehin schon – pardon, «noch» – sind und uns nicht gerade einen kompletten Monatslohn kosten. Die Chancen für Letzteres, wenn sich Jennifer Lopez, Kaia Gerber, Candice Swanepoel und Kendall Jenner im Modell einig sind? Hören sich erst mal schlecht an. Aber nicht gleich verzagen!