Frottee di Mare aus Zürich

Ein Blick in die Glaskugel: Was wird die Krise mit der Wirtschaft und somit mit euch machen?

Die Krise zeigt: Zu viel kann man gar nicht in die Zukunft schauen, man weiss nie, was kommt. Aber wir haben natürlich viel Hoffnung, dass sich sowohl wirtschaftlich als auch politisch einiges ändert und das Bewusstsein der Leute gestärkt wird – was wichtig ist. Sei es nun, dass Care-Arbeit in Zukunft besser bezahlt wird, oder eben auch der Konsum mehr hinterfragt wird.

Die Frage, wie man nachhaltig konsumieren kann, treibt uns seit Beginn um. Uns ist wichtig zu wissen, wo und unter welchen Bedingungen unsere Produkte hergestellt werden. Deshalb werden die Tücher von Frottee di Mare in einem kleinen Betrieb in Österreich gewoben; der Kontakt zu unserem Produzenten ist sehr eng. Unsere Produkte sind extrem langlebig und dafür gemacht, möglichst lange Freude zu bereiten.