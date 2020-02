Warum, wie und wo wir unser Outfit personalisieren

Sind wir ehrlich: Langsam können wir das Wort «Selbstliebe» schon fast nicht mehr hören. Aber oft schaudert es uns vor schlechtem Gewissen, wenn wir daran denken, wie wir mit uns selbst umgehen. Weil die meisten von uns noch immer Struggles und Selbstzweifel haben. Ist ja auch normal. Zur Kompensation gibt es auch Tage, an denen wir uns so richtig in den Himmel loben. Tage wie heute. Tage wie der Self Love Day.