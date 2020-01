Arielle muss sich leider Papas Dreizack leihen

Dass es Mermaid Thighs gibt, setzt voraus, dass sie sich zur Wehr setzen müssen. Ergo: Der Ansatz ist falsch. Kein Körper sollte sich zur Wehr setzen müssen. Vermutlich schärfen Hashtags löblicherweise das Bewusstsein, aber würde es nicht viel mehr helfen, den Körper an sich nicht zu so einem Riesending aufzublasen? Körperteilen und deren Beschaffenheit keine Namen zu geben? Und dadurch so sehr zu werten? Muss man denn ständig übers Aussehen reden? Wird das nicht langsam langweilig? Schönheit kommt von innen, hiess es ja mal. Aus einer Ab Crack heraus? Die Tatsache, dass selbst kurvige Köper-Queens wie Kylie Jenner und Kim Kardashian, die das Internet quasi beherrschen, sich auf den meisten Bildern noch immer halb das Kreuz brechen, um den Po so anzuheben, dass ein Hauch Luft zwischen die Beine passt, zeigt ja, dass sich da noch gar niemand so akzeptiert hat, wie er ist. Respektive nicht akzeptiert wird. Weil ein gewisser Look erwartet wird.