Christian Siriano

Der US-Designer hat sein Modehaus quasi über Nacht in eine kleine Maskenfabrik fürs Gesundheitswesen verwandelt. Was Siriano in Fliessbandarbeit produziert, ist so weder für uns noch für den Runway bestimmt, sondern für die, die tatsächlich Grosses leisten. Die glitzernden Luxusvarianten, deren Erschaffen ihn auf eine neue Welt hoffen lässt, können per E-Mail bestellt werden.