Es hängt uns zu den Ohren raus und wir wollen es alle weder schreiben, noch hören, noch lesen, noch fühlen: Es ist heiss. Und langsam macht es uns hilflos. Wir schreiben 8456 Artikel über Hitze, ihr lest und lernt, wir verlieren jegliche Art von angenehmer Laune in unklimatisierten Büroräumen und können kaum noch schlafen. Rettung ist meteorologisch gesehen keine in Sicht. Frösteln quo vadis? Die Lösung aller triefenden und tropfenden Probleme liegt aber im Mehr (wenn schon nicht im Meer). So paradox es klingt, aber grade eben geht es nicht darum, wie wenig man anhat, sondern was. Der Stoff, aus dem die frischen Sommerträume sind, ist Leinen.