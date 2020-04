So bleibt unser Gesicht auch unter der Maske rein

Mit der Reinigung nicht warten

Und wo wir schon von Reinigung reden: Die ist jetzt besonders wichtig. Der Best Case wäre, jeweils nach dem Ablegen der Maske erst die Hände und dann das Gesicht gründlich zu waschen und zu reinigen. So können wir Schmutz, der sich durch die Reibung der Maske in der Haut abgelagert hat, leicht entfernen. Funktioniert der Waschgang mal nicht (etwa bei einem notwendigen Ausflug ins Büro) kann ein antibakterieller Toner auf einem Tuch kurzzeitig das Waschen ersetzen.