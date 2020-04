Lasst die Handschuhe beim Einkaufen daheim!

2. Sie machen uns unaufmerksam

Problem Nummer II: Mit Handschuhen an den Händen schalten viele Menschen ab. Da wird ein Stück Obst berührt und wieder zurück gelegt, das Desinfektionsmittel am Eingang gern mal übergangen und an einen Handschuhwechsel vom ersten Laden in den zweiten ist auch nicht zu denken. Die Viren werden munter überall verteilt. Zum Vergleich: Unsere Hände hätten wir zwischendurch mehrfach desinfiziert (beim Verlassen des einen und Betreten des anderen Ladens).