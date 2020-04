Und warum kein Spülmittel?

Beim Spülmittel sieht es anders aus: Es ist kraftvoll genug, eingetrocknete Reste und Fette zuverlässig von Pfannen und Geschirr zu lösen. Sollte mit den fettliebenden Coronaviren also super funktionieren, oder? Prinzipiell ja. Die fettlösenden Tenside sind in Spülmittel noch viel höher konzentriert als in Seife und machen ihren Job gut. Das gilt aber natürlich nicht nur im Kampf gegen die Viren, sondern auch für unser natürliches Hautfett. Wer jetzt schon trockene Hände hat: Stellt euch den Effekt mindestens verdoppelt vor. Neben den unangenehmen Rissen geht so auf Dauer ausserdem der natürliche Schutz der Haut vor äusserlichen Einflüssen flöten. Das Gegenteil von #goals.