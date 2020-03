So wird Winterhaut wieder weich

2. Augenlider: Leichte Cremes

Wenn es am Auge juckt, nässt oder schuppt, kann das ein Ekzem sein, eine nicht ansteckende Hautentzündung.

Das sagt die Ärztin: «Bei roten und schuppigen Lidern gilt das Gleiche wie beim Körper. Allerdings sollte man nicht allzu fettige Cremes auftragen, die mag die zarte Lidhaut nicht. Cortisoncremes sind in der Nähe der Augen nicht ungefährlich, weil sie die Augenstrukturen beanspruchen können. Bei hartnäckigen Problemen am besten einen Hautarzt aufsuchen. Ein rotes und tränendes Auge kann dagegen unterschiedliche Ursachen haben und sogar ansteckend sein. Hier empfehle ich einen Besuch beim Augenarzt.»