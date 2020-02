Drei easy Haarkuren zum Selbermachen

Die Avocado zerkleinern und mit einer Gabel zerdrücken, bis eine cremeartige Masse entsteht. Das Jojoba- oder Olivenöl und den Zitronensaft zur Avocado geben. Alles gut verrühren und in die Haarlängen einmassieren (Ansatz und Kopfhaut aussparen). Nach etwa drei Minuten alles mit lauwarmen Wasser und Shampoo gründlich auswaschen.

… gegen geschädigtes und widerspenstiges Haar

Eigelb stärkt und glättet eine geschädigte Haarstruktur. Ähnlich sieht das auch mit Rum aus: Er soll die Haare festigen, frischen Glanz reinbringen und sogar noch Volumen zaubern. Also her mit der Flasche und ran an den Kopf.