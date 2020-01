Weshalb ihr jetzt eine Haarlaminierung braucht

Der Friseur überzieht die Haare mit einem dünnen Laminat, das in den meisten Fällen aus Gelatine, Keratin oder Ölen besteht. Dabei wird jede Strähne mit dem Schutz überzogen, um die Schuppenschicht zu schliessen und die Proteine wiederherzustellen. Eure Mähne wird gestärkt und aufgebaut, was sie gesünder und gepflegter aussehen lässt. Spliss? Dem geht es dabei an den Kragen. Das Ganze hält dann für etwa 3 bis 4 Monate, bevor sich die Schutzschicht wieder von alleine herauswäscht.