Haarschmuck, der mehr kann, als nur schön aussehen

Man sagt ja, dass viele Künstler in melancholischen, leidvollen Zeiten ihre kreativsten Arbeiten hervorbringen – okay, ganz so dramatisch war es bei Charlize Theron dann doch nicht. Der Schauspielerin ist es aber gelungen, an den SAG Awards aus einer (frisuren-technisch) blöden Situation einen überraschenden Trend zu machen.