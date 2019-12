Das sind die 10 grössten Modemomente des Jahres

Wer bisher dachte, dass K-Pop für immer an ihm vorbeigehen würde, wurde am 12. April eines besseren belehrt. Ob man selbst nun darauf steht, oder nicht: Die Girlband Blackpink hat mit dem Video zu ihrer Single «Kill this Love» so schnell wie niemand zuvor die 100 Million Aufrufe erreicht. Beim Coachella Festival spielten sie auf der Hauptbühne. Die Auswirkungen spürt man nicht nur in der Musik- sondern auch in der Mode-Szene.

Mai