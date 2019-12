Das kochen wir aus den Essensresten vom Fest

Ohne Frage, die Weihnachtstage sind zum Schlemmen da. Kalorien, Fettgehalt und Nährwerte werden für einmal komplett ignoriert. Leider gilt das auch für sämtliche Mengenangaben. Kommt das Festtagsmenü auf den Tisch, ist bereits vorher klar, dass einiges übrig bleibt. Einmal im Jahr ist das auch in Ordnung – solange Foodwaste keine Option ist. Aber was passiert mit Fleisch, Gemüse und allem anderen, das nicht direkt in unserem Magen landet? Wir hätten da ein paar Ideen.