Darum ist Bewegung an der frischen Luft so gesund

3. Es erhöht die Konzentration

An der frischen Luft fliesst mehr Sauerstoff in unser Gehirn, was unsere Leistungsfähigkeit ankurbelt. Das bedeutet, wir können uns wieder besser konzentrieren und das Denken fällt uns leichter – so, als wäre unser Kopf buchstäblich durchgelüftet worden.