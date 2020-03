I. Fenster putzen

Jaja, der Frühjahrsputz. Der steht an, das steht überall geschrieben. Jetzt, wo einem der euphorische Wetterbericht keinen Strich durch die Rechnung machen kann, gibts keine faulen Ausreden mehr. Verschob man das Fensterputzen früher, als man noch raus durfte, auf einen trüben Regentag, dann brachte man das schliesslich meist fröstelnd und feucht hinter sich. Wenn einen also morgens warme Sonnenstrahlen wachkitzeln, dann lohnt es sich, direkt das Handtuch zu werfen – an die Fensterscheiben nämlich. So badet das Glas makellos im Licht und wir in Vitamin D und frischer Luft. Playlist an und Pulli aus!