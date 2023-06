Eiskaffee war gestern

So easy gelingt der perfekte Cold Brew

Wie es sein Name schon verrät, wird der Cold Brew im Gegensatz zum Eiskaffee kalt gebraut. Warum plötzlich alle so wild auf das In-Getränk sind und wie man es ganz einfach auch zu Hause zubereiten kann? Wir weihen euch ein in die hohe Kunst des Eiswürfelklirrens.