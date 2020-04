SUPPORTYOURLOCALBUSINESS

Streift man durch die Boutiquen von Colora (sie haben mittlerweile Shops in Aarau, Basel, Köniz, Winterthur, Langenthal, Luzern und Zürich), kann man sich gar nicht sattsehen an den leuchtenden Farben. Grüntöne so kräftig wie Wiesen oder rote Nuancen wie saftige Erdbeeren –auf Leinen aus dem Emmental, das sich sanft um den Körper schmiegt. Die Kleider werden in einer der letzten Stückfärbereien der Schweiz oder in Nähateliers in Italien zum Leben erweckt. Vom Weber zum Stricker, von der Designerin zur Näherin, vom Färber bis zur Verkäuferin – von allen steckt etwas in jedem Kleidungsstück. Als Mitglied von Fashion Revolution setzt Colora auf nachhaltige und faire Produktion von A bis Z. Jeder Stoff, jeder Faden ist mit grösster Sorgfalt ausgesucht und umweltfreundlich transportiert. Seit dem Lockdown führt der Weg ausgewählter Teile nur noch per Post in die Briefkästen der Kunden. Andrea erzählt uns, wie das Colora-Team mit der Umstellung umgeht.